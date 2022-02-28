Москва, 28 февраля 2022, 19:17 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») уверен, что несмотря на санкции Россия продолжит курс на цифровизацию экономики.
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«Я не сомневаюсь, что курс на цифровизацию российской экономики будет продолжен вне зависимости от внешних событий, и тем более в условиях введённых ограничений». — отметил Горелкин в телеграм-канале.
Это значит, что ИТ-специалисты станут ещё более востребованы в силу необходимости разработки и развития собственных технологических решений, указал парламентарий.
«Третий уже по счету пакет мер, которые сейчас принимаются для ИТ-отрасли в правительстве, предусматривает поддержку российских ИТ-специалистов. Как тех, кто находится в России, так и планирующих свое возвращение из-за рубежа», — добавил Горелкин.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным СМИ, Минцифры РФ подготовило перечень первоочередных мер для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций.
Госдума 4 марта намерена на дополнительном заседании обсудить пакет мер поддержки экономики и граждан на фоне санкций.
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