Москва, 28 февраля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») уверен, что несмотря на санкции Россия продолжит курс на цифровизацию экономики.

Duma.gov.ru Антон Горелкин

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«Я не сомневаюсь, что курс на цифровизацию российской экономики будет продолжен вне зависимости от внешних событий, и тем более в условиях введённых ограничений». — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Это значит, что ИТ-специалисты станут ещё более востребованы в силу необходимости разработки и развития собственных технологических решений, указал парламентарий.

«Третий уже по счету пакет мер, которые сейчас принимаются для ИТ-отрасли в правительстве, предусматривает поддержку российских ИТ-специалистов. Как тех, кто находится в России, так и планирующих свое возвращение из-за рубежа», — добавил Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным СМИ, Минцифры РФ подготовило перечень первоочередных мер для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций.

Госдума 4 марта намерена на дополнительном заседании обсудить пакет мер поддержки экономики и граждан на фоне санкций.