Гомель, Белоруссия, , 19:18 — REGNUM В Белоруссии закончились переговоры делегаций России и Украины, которые прошли на фоне российской военной спецоперации, пишут 28 февраля СМИ. В настоящее время решается вопрос о том, будут ли сделаны заявления для прессы.

Переговоры stresa

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Делегации отправятся в ближайшее время домой для консультаций.

Ранее украинский постпред при ООН Сергей Кислица на специальной сессии ГА ООН заявил, что «переговоры на границе с Белоруссией всё ещё идут». Они продолжаются несколько часов.

По данным украинской стороны, Киев добивается на переговорах, чтобы российские военные остановили специальную операцию, начатую 24 февраля.

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