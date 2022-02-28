Вашингтон, 28 февраля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Кинокомикс «Бэтгёрл» может появиться в прокате в декабре 2022 года. Информацию об этом опубликовал портал Film.ru 28 февраля.

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По словам продюсера Майкла Улсана, картина появится на экранах в ноябре или декабре 2022 года. Однако из-за выхода в прокат фильма «Флэш» многие пользователи предположили, что премьера «Бэтгёрл» состоится именно в декабре 2022 года.

Напомним, что «Бэтгёрл» будет представлен эксклюзивно на платформе HBO Max. Главную роль в фильме исполнила Лесли Грейс.