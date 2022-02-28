Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Введение странами Запада санкций в отношении российских банков не скажется на развитии Санкт-Петербурга. Об этом 28 февраля заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Губернатор отметил, что Петербург продолжает развиваться. Для этого в городе есть все необходимые ресурсы. Будут привлекаться и внебюджетные источники.

«Хочу подчеркнуть, что мы продолжим проект развития с привлечением небюджетных источников. Нам не помешают западные санкции против российских банков», — заявил Беглов.

Губернатор также сообщил, что Смольный продолжает сотрудничать с попавшим под санкции банком ВТБ в развитии транспортной инфраструктуры Петербурга. В частности, в деле усовершенствования Западного скоростного диаметра (ЗСД) и развитии аэропорта «Пулково». Также продолжатся партнёрские отношения с АО «Газпромбанк» и ПАО «Сбербанк».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Александр Беглов призвал петербуржцев в связи с напряженной политической обстановкой сдерживать эмоции и не бросаться словами в социальных сетях и в реальной жизни.