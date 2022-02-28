Москва, 28 февраля 2022, 19:12 — REGNUM Испанские политики и общественные деятели высказывают свою позицию в поддержку специальной операции России на Украине
«Я много раз говорил, что с Россией обошлись очень плохо. Горбачев и Ельцин сделали все, что смогли, чтобы Россия перестала быть прежней. В 1945 году Европа была разделена на две сферы влияния: американскую и российскую. Русские все уступили — Варшавский договор исчез, СССР распался, а позиции оппонентов не только сохраняются, но и увеличиваются, сейчас добрались уже до Украины. Ошибки делались годами. Посмотрите, как расширилось НАТО. Очень серьезные люди, американские мыслители, вроде знаменитого Джорджа Фроста Кеннана, придумавшего сдерживание СССР, говорили: расширение НАТО — самая большая ошибка, которую можно совершить. Но те, кто был у руля, решили по-другому и сказали: «Вперед». И случилось то, о чем говорят: кто сеет ветер, пожнет бурю», — написал на своей странице в социальной сети испанский дипломат, бывший посол в Андорре, Канаде, Китае, Индонезии и России Эухенио Бреголат.
Однако вскоре скорректировал свою позицию, и комментируя новость Испанского независимого информационного агентства «EFE» «Израиль осуждает нападение России на Украину, которое «нарушает международный порядок», написал: «Можно быть циничным, но это уже из ряда вон: то, что Израиль, США или НАТО прибегают к уважению международного права, прав человека или суверенитета народов, это то, что никто уже не одобряет».