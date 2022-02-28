Москва, , 19:12 — REGNUM Испанские политики и общественные деятели высказывают свою позицию в поддержку специальной операции России на Украине

«Я много раз говорил, что с Россией обошлись очень плохо. Горбачев и Ельцин сделали все, что смогли, чтобы Россия перестала быть прежней. В 1945 году Европа была разделена на две сферы влияния: американскую и российскую. Русские все уступили — Варшавский договор исчез, СССР распался, а позиции оппонентов не только сохраняются, но и увеличиваются, сейчас добрались уже до Украины. Ошибки делались годами. Посмотрите, как расширилось НАТО. Очень серьезные люди, американские мыслители, вроде знаменитого Джорджа Фроста Кеннана, придумавшего сдерживание СССР, говорили: расширение НАТО — самая большая ошибка, которую можно совершить. Но те, кто был у руля, решили по-другому и сказали: «Вперед». И случилось то, о чем говорят: кто сеет ветер, пожнет бурю», — написал на своей странице в социальной сети испанский дипломат, бывший посол в Андорре, Канаде, Китае, Индонезии и России Эухенио Бреголат.

«ЕС не только ограничивает свою автономию, привлекая госсекретаря США Энтони Блинкена на встречу министров иностранных дел, но и объявляет об этом варварстве: создать фонд в размере 1, 2 миллиарда долларов, предназначенный для Украины, не входящей в ЕС, «для удовлетворения потребностей, связанных с конфликтом с Россией». Это не только закрывает дверь к взаимопониманию с Россией, у которой нет никакой заинтересованности в наведении мостов, но и усугубляет эскалацию международной напряженности. Серьезная безответственность Еврокомиссии с Урсулой Фон дер Ляйен во главе. Правительство США продолжает навязывать себя, снова используя свое лучшее оружие — страх. Предполагаемое «неминуемое» российское вторжение является лишь повторным предлогом для мобилизации сотен тысяч войск к границе с Украиной. Я настаиваю на фундаментальной идее, чтобы мы не впадали в ужас войны: ни Испания, ни ЕС не имеют ничего общего с союзом с США и кормлением НАТО. Мы все проиграем, если раз и навсегда не будем стремиться к взаимопониманию и миру», — написал, а своем Твиттере до начала спецоперации испанский политик, член Европейского парламента Ману Пинеда.

Однако вскоре скорректировал свою позицию, и комментируя новость Испанского независимого информационного агентства «EFE» «Израиль осуждает нападение России на Украину, которое «нарушает международный порядок», написал: «Можно быть циничным, но это уже из ряда вон: то, что Израиль, США или НАТО прибегают к уважению международного права, прав человека или суверенитета народов, это то, что никто уже не одобряет».