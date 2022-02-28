Москва, , 19:07 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») настаивает на принятии закона о геноциде русских в Великую Отечественную войну, а также закона о геноциде в Донбассе.

Алексей Журавлёв Rodina.ru

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«Нам нужен закон о геноциде русских в Великую Отечественную! Канцлер ФРГ Олаф Шольц, наконец, проговорился — сказал, что «Путин освободил Германию от исторической вины». Это от вины за концлагеря, миллионы убитых и замученных русских, от вины за абажуры и перчатки из человеческой кожи. От вины за миллионы отравленных в газовых камерах, за массовые казни. От того, что простить и забыть нельзя! Нам срочно нужно разработать и внести в Государственную думу законы, определяющие, что произошедшее тогда было геноцидом русского народа». — отметил Журавлёв в Facebook.

Кстати, продолжил парламентарий, «тот же Шольц — наследник Гитлера — называл «смехотворным» утверждения Путина о том, что такому же истреблению по национальному признаку подвергались последние 8 лет жители Донбасса, их буквально уничтожали по приказу украинской хунты, засевшей в Киеве».

«Сейчас она шаг за шагом повторяет судьбу гитлеровского режима, остановить который оказалась способна одна только наша армия», — подчеркнул депутат.

В этой связи он считает, что Госдуме также обязательно нужно принять и второй, аналогичный закон — о геноциде народа Донбасса.