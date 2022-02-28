Пенза, , 19:31 — REGNUM В 90 муниципальных образованиях Пензенской области в этом году планируют построить и капитально отремонтировать 134 объекта водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает региональное министерство ЖКХ и гражданской защиты населения.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов в рамках реализации программ «Чистая вода» и «Водоотведение» из регионального бюджета предусмотрено финансирование в объеме 80 млн рублей.

В текущем году запланированы работы по капитальному ремонту 50 объектов водоснабжения и водоотведения в 39 муниципальных образованиях Пензенской области (капитальный ремонт 14 артезианских скважин, 16 водонапорных башен; почти 10,5 км водопроводных сетей, одного каптажа, двух насосных станций; одной канализационной насосной станции, обустройство семи санитарно-защитных зон).

На реализацию мероприятий «Чистая вода» и «Водоотведение» в 2022 году из областного бюджета дополнительно выделяется 135 млн рублей. На эти средства будут проведены работы по строительству и капитальному ремонту 84 объектов водоснабжения и водоотведения в 60 муниципальных образованиях области (бурение одной артезианской скважины, капитальный ремонт 16 артезианских скважин, 32 водонапорных башен, 23,07 км водопроводных сетей, двух насосных станций, 0,33 км канализационной сети, одного каптажа).

ИА REGNUM напоминает, состояние четырех насосных агрегатов, осуществляющих подъем воды в теле Сурской плотины, является проблемным, оборудование требует замены.

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