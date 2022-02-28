Лондон, 28 февраля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. МИД Британии посоветовал подданным Соединённого королевства воздержаться от посещения России.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Об этом заявлено в тексте заявления отдела британского МИД по путешествиям.

«Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок по всей России из-за отсутствия доступных вариантов перелета для возвращения в Великобританию и повышенной нестабильности в российской экономике», — указано в тексте рекомендации.

Ведомство напоминает, что правительство Британии в ответ на спецоперацию России на Украине запретило все регулярные рейсы российских авиакомпаний в воздушном пространстве Соединенного королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля Евросоюз запретил российским самолётам летать в воздушном пространстве ЕС.