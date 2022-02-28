Будапешт, , 19:03 — REGNUM Транзита летального оружия на Украину через территорию Венгрии не будет — венгерские власти выступают категорически против этого, сообщил 28 февраля журналистам министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто.

Владимир Путин и Петер Сийярто Kremlin.ru

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Министр пояснил: перемещение оружия по венгерской территории может привести к тому, что Венгрию втянут в конфликт, ведь поставки могут стать объектами нападения.

Кроме того, Сийярто заявил, что Будапешт не будет посылать на Украину своих военных и оружие.

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