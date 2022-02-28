Москва, , 18:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ответные санкции России предусматривают, в частности, что с сегодняшнего дня российские экспортёры будут обязаны продавать 80% валютной выручки, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их банковские счета на основании внешнеторговых контрактов.

С 1 марта 2022 года российским лицам также будет запрещено получать иностранные займы в валюте и зачислять валюту на свои счета в банках, расположенных за пределами страны.

С начала марта также будут запрещены переводы денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг.