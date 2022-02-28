Тюмень, 28 февраля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. На сайт издания «Тюменская область сегодня» осуществляется хакерская атака. Об этом заявил директор АНО «Тюменская область сегодня» Сергей Шестаков информационному центру правительства региона.

Елена Миронова ИА REGNUM Здание правительства Тюменской области

«Редакция приостановила работу сайта. Мы предпринимаем все меры по обеспечению устойчивой безопасной работы ресурса», — сообщил Сергей Шестаков.

Из открытых источников известно, что единственным учредителем АНО «Тюменская область сегодня» является региональный департамент общественных связей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по причине непрекращающихся хакерских атак 28 февраля в Тюменской области был временно отключён официальный портал правительства региона. На данный момент портал работает.