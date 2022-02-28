Вологда, , 18:54 — REGNUM В Вологодской области на фоне улучшения эпидостановки сняли несколько антиковидных ограничений. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поручаю с 1 марта возобновить проведение деловых мероприятий, наполняемость залов остается на уровне 50%, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Снять рекомендации по самоизоляции для людей 60 лет и старше. Снять рекомендации работодателям по переводу сотрудников на дистант. Снять временное ограничение на работу организаций общепита, сейчас им разрешено работать с 06:00 до 23:00, эти ограничения снимаем», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине создадут антикризисный штаб для минимизации последствий от санкций Запада.