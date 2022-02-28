Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что эпидемическая обстановка в городе улучшается. Такой информацией губернатор поделился 28 февраля в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня мы можем говорить о существенном снижение эпидемических показателей. В воскресенье (27 февраля) было зафиксировано менее семи тысяч новых случаев, это втрое меньше, чем на пике пятой волны», — отметил Александр Беглов.

Губернатор также подчеркнул, что количество госпитализаций в медицинские учреждения Санкт-Петербурга за прошедшую неделю сократилось на 29%. Это позволило вывести из красной зоны ряд стационаров, в том числе и детскую больницу Святой Ольги. К плановому режиму работы также впервые за два года возвращается больница Святого Георгия.

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Беглов отметил, что в ближайшее время в Петербурге планируется вернуть в общий доступ и новый корпус-трансформер больницы в Колпино. При этом об отмене ограничений в связи с улучшением ситуации губернатор пока не упоминал.

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