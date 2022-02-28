Бергамо, Италия, , 18:50 — REGNUM Агент 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинев сообщил, что футболист восстановился от повреждения и готов принять участие в сегодняшнем матче с «Сампдорией».

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

«Леша в полном порядке. Готов играть, он восстановился. В заявке на сегодняшний матч «Аталанты», — сказал агент Миранчука.

«Аталанта» сыграет с «Сампдорией» сегодня, 28 февраля. Матч 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум».

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в тринадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Суммарно на поле российский полузащитник провел 464 минуты.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.