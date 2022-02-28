Москва, , 18:47 — REGNUM Рекордное повышение ставки Банка России до 20% связано со стремлением ЦБ оказать поддержку рублю и компенсировать инфляционные риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Из-за повышения ключевой ставки вырастут ставки по вкладам, также увеличится доходность по облигациям — это сделано для того, чтобы сохранить деньги в банке. Высокая ставка может способствовать стабилизации курса и препятствовать дальнейшему падению российской валюты, однако многое будет зависеть от внешних факторов — ситуации вокруг Украины и дальнейших санкций против России, — сказала Кошелева. — Что касается негативных последствий, высокая ставка может стать барьером для развития бизнеса, поскольку вырастут цены на кредитование. При этом рост затрат бизнеса может стать причиной повышения уровня инфляции и замедления развития экономики. Не исключен и ряд банкротств компаний по причине чрезвычайно высоких ставок кредитования».

Она обратила внимание на то, что после скачка ключевой ставки в прошлый валютный кризис в конце 2014 — начале 2015 года наблюдалось ее многолетнее снижение ставки до предшествующего уровня.

«С учетом того, что нынешняя ситуация более масштабная и напряженная, ключевая ставка может подняться выше уровня 20% и держаться до снижения геополитического давления и восстановления экономики», — сказал Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Дубова рассказала, сможет ли Банк России сохранить финансовую стабильность.

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