Москва, , 18:49 — REGNUM Без нейтрального статуса Украины урегулирование конфликта невозможно, заявил 28 февраля российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службы Кремле. Звонок был инициировать Парижем.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Отвечая на претензии Макрона по специальной операции российских войск и на его просьбу о скорейшем урегулировании «нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом», Путин пояснил, на каких условиях возможно такое урегулирование.

«Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в администрации Макрона заявили, что французский лидер потребовал от Путина прекратить специальную операцию, начатую 24 февраля российскими военными в помощь республикам Донбасса.

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