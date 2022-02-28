Саратов, 28 февраля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Саратовской области создан оперативный штаб по мониторингу всех вопросов жизнедеятельности региона. Возглавил его председатель регионального правительства Роман Бусаргин, сообщает пресс-служба главы области.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены

По поручению губернатора Валерия Радаева штаб будет мониторить цены и наличие продуктов питания, непродовольственных товаров, горюче-смазочных материалов в объектах торговли, а также другие вопросы жизнедеятельности.

«Нужно оперативно сработать по ряду вопросов социальной направленности, действовать на опережение. Особенно это касается ценового сегмента на продовольствие, строительные материалы, обеспеченности лекарствами», — отметил во время первого заседания оперштаба (28 февраля) Радаев.

Аналогичные комиссии заработают с 1 марта в муниципалитетах. Главам районов рекомендовано принять личное участие в их работе, уделив особое внимание ценообразованию на товары, входящие в основную потребительскую корзину.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал поручение профильным ведомствам начать мониторинг цен на продукты питания.

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