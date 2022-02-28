Лондон, , 18:46 — REGNUM Украина предложила рассмотреть вопрос исключения России из Интерпола и британская сторона поддерживает этот запрос, заявила 28 февраля глава МВД Британии Прити Пател.

Эмблема Интерпола Interpol.int

По её словам, Лондон будет содействовать этому на международной арене.

«Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого», — заявила министр внутренних дел Британии.

Напомним, ранее о таком требовании заявил журналистам глава МВД Украины Денис Монастырский.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет ЕС выделит Украине на войну полмиллиарда евро