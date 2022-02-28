Лондон, 28 февраля 2022, 18:46 — REGNUM Украина предложила рассмотреть вопрос исключения России из Интерпола и британская сторона поддерживает этот запрос, заявила 28 февраля глава МВД Британии Прити Пател.
По её словам, Лондон будет содействовать этому на международной арене.
«Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого», — заявила министр внутренних дел Британии.
Напомним, ранее о таком требовании заявил журналистам глава МВД Украины Денис Монастырский.
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