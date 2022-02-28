Ярославль, , 19:30 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков обсудил с генеральным директором комбината «Красный Перекоп» Петром Шелкошвейном вопросы развития предприятия и планы строительства жилья в этом районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в мэрии города.

Здание комбината «Красный Перекоп»

«Красный Перекоп» — старейшее предприятие всей Ярославской области. Оно было основано в 1722 года по указу Петра I и долгое время была известна как Ярославская Большая Мануфактура. В советское время здесь трудилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

«В этом году предприятие отметит 300-летний юбилей. Сейчас АО «Красный Перекоп» выпускает технические ткани, которые известны как в России, так и за рубежом. Мануфактура сохраняет лучшие традиции старейшего в отрасли предприятия, постоянно развивает производство пряжи и ткани, осваивает новые виды продукции, разрабатывает и внедряет новые технологии. У руководства есть планы по модернизации предприятия. Будем поддерживать эту инициативу», — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Пётр Шелкошвейн рассказал Владимиру Волкову о плане социального развития микрорайона. Он предусматривает строительство нового микрорайона на территории комбината.

«Хочется отметить, что в жилую застройку войдут и корпуса, которые находятся на улице Калмыковых. Они будут реанимированы под жильё и сохранят архитектурный ансамбль микрорайона. Общий объём жилой застройки составит порядка 50 тысяч кв. м. Для реализации планов будем привлекать инвесторов и частично свои средства. Мы планируем более эффективно использовать наши площади. Уже сейчас в одном из корпусов у нас есть спортивные секции, где занимаются дети», — рассказал генеральный директор АО «Красный Перекоп» Пётр Шелкошвейн.

Территория вдоль реки Которосли в ходе реализации планов комбината будет благоустроена.