Манчестер, Великобритания, 28 февраля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, 29-летний английский атакующий полузащитник Джесси Лингард покинет «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года на правах свободного агента.

Кирилл Венедиктов Джесси Лингард

Текущее соглашение Лингарда с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского полузащитника в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Джесси Лингарда два забитых мяча и одна результативная передача в восемнадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в подписании Лингарда заинтересованы лондонский «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл».