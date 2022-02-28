Барселона, Испания, 28 февраля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. 28 февраля завершился матч 26-го тура испанской Примеры 2021/22 «Барселона» — «Атлетик» (Бильбао). Этот матч, завершившийся со счетом 4:0 в пользу «сине-гранатовых», стал для каталонской команды 20-м при Хави.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

42-летний испанский специалист Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. При Хави «сине-гранатовые» одержали одиннадцать побед и потерпели четыре поражения в двадцати матчах во всех турнирах.

На данный момент «Барселона» с двенадцатью победами и 45-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» из Бильбао с 37-ю очками расположился четырьмя позициями ниже.