Ярославль, 28 февраля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Ярославле 28 февраля подрядчик начал ремонт дороги на Суринском путепроводе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

Ремонт Суринского путепровода

«У нас заключён муниципальный контракт по ремонту литой асфальтобетонной смесью. Данный вид асфальта позволяет выполнять ремонт дорожного покрытия при отрицательных температурах. В первую очередь подрядная организация приступила к работам на Суринском путепроводе, который находится достаточно в плохом состоянии. Следом работы пройдут на проблемном участке проспекта Машиностроителей. Он также нуждается в оперативном ремонте», — пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

Также сейчас «Агентство по муниципальному заказу» готовит техзадание и документы для проведения конкурса на ремонт горячей асфальтобетонной смесью. Весной в планах у городских властей завершение недоделок 2021 года — улицы Красный съезд, Карла Либкнехта и Жукова.