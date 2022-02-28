Москва, , 18:28 — REGNUM СРЗП призывает принять законы, отвечающие новым экономическим реалиям на фоне санкций Запада, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Сейчас в условиях фактически военного положения необходимо перевести на особый режим не только стратегические силы, но и экономику. Все ресурсы, которыми мы располагаем, должны быть задействованы по максимуму на поддержание социального благополучия граждан. Для этого необходимо пересмотреть финансовое, в том числе налоговое регулирование, а главное — социальную политику», — заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Именно сейчас нужно поддержать граждан, чтобы они смогли поддержать потребительский спрос, а с ним и всю экономику, настаивает парламентарий.

По его убеждению, санкции Запада делают неизбежными изменения в России по созданию суверенной, а не офшорной экономики.

«Никто не собирается отгораживаться от мира новым железным занавесом и делать импортозамещение самоцелью. Речь идет о построении новых и самое главное справедливых правил международной торговли российским сырьем и товарами, чтобы прекратить выкачивание ресурсов из страны», — пояснил депутат.

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