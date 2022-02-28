Пенза, , 18:29 — REGNUM В Пензенской области с 1 марта возобновляется реализация проекта «Здоровое село». Об этом сообщает региональный минздрав.

Медосмотр Андрей Лавренчук, ИА REGNUM

В марте специалисты Центра общественного здоровья будут оказывать помощь и консультировать жителей Пензенского района. Каждому участнику акции определят индекс массы тела, замерят показатели глюкозы и холестерина в крови, а также артериальное давление. Офтальмологи установят внутриглазное давление для распознавания первых признаков глаукомы. Также специалисты определят объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, замерят концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Врач по медицинской профилактике с целью предотвращения или замедления развития заболеваний проведет коррекцию выявленных факторов риска, которые чаще всего становятся причиной инвалидности и преждевременной смертности.

Всех желающих приглашают пройти медосмотры: 1 марта в селе Воскресеновка, 2 марта — на железнодорожной станции Леонидовка, 9 марта — село Кондоль, 15 марта — село Ермоловка, 16 марта — село Ленино, 22 марта — село Оленевка, 23 марта — село Старая Каменка, 29 марта — поселок Мичуринский, 30 марта — село Кучки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области стационары, где отмечается снижение заболеваемости коронавирусом и количества обращений, будут обратно перепрофилированы. Первая в списке — Мокшанская больница.

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