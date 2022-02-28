Москва, , 18:21 — REGNUM «Новые люди» предложили России новый НЭП, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада: совещание Путина, брифинг Набиуллиной — все новости»

«Новые люди» выступают за новый НЭП — новую экономику, основанную на свободе предпринимательства, равных условиях и партнёрстве с государством», — отметил лидер партии депутат Госдумы Алексей Нечаев.

По его мнению, нужны серьёзные законодательные изменения, начиная от отказа тому, что тормозит наше развитие, заканчивая дешёвыми кредитами.

«Мы и вправду проснулись в новой стране. И только от нас зависит, увидим ли мы за окном свет солнца нового дня», — подчеркнул он.

Сейчас нам нужна новая экономическая политика — НЭП, рассуждает парламентарий.

«Важно избежать искушения вернуться во времена командно-распределительной системы, к чему нас призывают коммунисты и госкапиталисты», — подчеркнул Нечаев.

Учитывая масштаб санкций, нужно отказаться от экономики «освоения бюджетов», также полагает депутат.

«Деньги государства должны служить людям, а каждую впустую потраченную копейку мы будем называть соответствующе — воровством», — указал Нечаев.

«Запад наложил на Россию санкции, которые не оставляют нам иного выхода, кроме как окончательно отвязать нашу лодку и пуститься в самостоятельное экономическое плавание. И тут многие страны Европы ещё могут взглянуть на нас с завистью», — заявил он.