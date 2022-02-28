Вашингтон, , 18:28 — REGNUM 59% американцев, посетивших консервативную политическую конференцию CPAC во Флориде, проголосовали за то, чтобы экс-президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, сообщает Reuters со ссылкой на опрос.

Дональд Трамп

При этом ближайший соперник Трампа, губернатор Флориды Рон ДеСантис, набрал всего 28% голосов на конференции, прошедшей в Орландо.

Напомним, что в 2021 году на конференции в Орландо Трампа поддержали 55% американцев. Затем Трамп получил 70% голосов на летней конференции CPAC в Далласе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Дональд Трамп, выступая перед своими сторонками в Аризоне, пообещал до 2024 года вернуть республиканцам контроль над Белым домом и Конгрессом США.

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