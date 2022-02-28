Париж, 28 февраля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Телефонные переговоры состоялись 28 февраля между российским и французским президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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Как отметили в пресс-службе Елисейского дворца, разговор касался происходящего на Украине.

Французская сторона заявляет, что в ходе спецоперации, которую с 24 февраля проводят российские военные, не должно быть допущено разрушений гражданской инфраструктуру и нападения на гражданских лиц.

Также Париж, как отмечается, требует сохранить доступ к дорогам. Макрон, сообщает агентство, призвал российскую сторону прекратить спецоперацию.

Напомним, российское Минобороны 28 февраля заявило, что все находящиеся в Киеве мирные жители могут беспрепятственно покинуть город.