Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Париж, 28 февраля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Телефонные переговоры состоялись 28 февраля между российским и французским президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, Agence France-Presse.
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Как отметили в пресс-службе Елисейского дворца, разговор касался происходящего на Украине.
Французская сторона заявляет, что в ходе спецоперации, которую с 24 февраля проводят российские военные, не должно быть допущено разрушений гражданской инфраструктуру и нападения на гражданских лиц.
Также Париж, как отмечается, требует сохранить доступ к дорогам. Макрон, сообщает агентство, призвал российскую сторону прекратить спецоперацию.
Напомним, российское Минобороны 28 февраля заявило, что все находящиеся в Киеве мирные жители могут беспрепятственно покинуть город.