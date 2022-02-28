Москва, , 18:16 — REGNUM Законопроект о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ намерены разработать депутаты Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

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«Вопрос планируем обсудить совместно с коллегами из комитета по обороне, с депутатами всех фракций. Очевидно, что необходимы законодательные решения», — уточнил Пискарёв.

Он напомнил, что в действующем законодательстве, как в КоАП, так и в Уголовном кодексе РФ уже есть ответственность за распространение заведомо ложной информации.

«Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций», — сообщил парламентарий.

Речь идет о чрезвычайных ситуациях, о терактах, когда такая информация может создать панику, уточнил депутат, говоря о новых санкциях.

Вместе с тем два года назад Госдума дополнительно ввела ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии коронавируса.

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