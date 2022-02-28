Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Сегодня, 28 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» в последнем матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет казанский «Рубин».

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Одоевский, Барриос, Круговой, Сантос, Чистяков, Вендел, Сутормин, Малком, Клаудиньо, Дзюба, Алберто.

«Рубин»: Дюпин, Талби, Бегич, Ломовицкий, Самошников, Мусаев, Кучаев, Дрейер, Кварацхелия, Хакшабанович, Лисакович.

На данный момент «Зенит» с одиннадцатью победами и 38-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин», набрав 22 очка, располагается на одиннадцатой позиции.