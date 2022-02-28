Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга продолжат работать над социально значимыми проектами и обеспечивать выполнение социальных обязательств перед горожанами, заверил 28 февраля губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Gov.spb.ru Александр Беглов

В частности, активно идет работа над проектом «Остров фортов» в Кронштадте. Он реализуется с 2019 года по поручению Президента России. В 2021 году в рамках проекта создан учебно-спортивный палаточный комплекс «Лагерь настоящих героев». Открыта вторая очередь музейно-исторического парка «Остров фортов». В декабре 2021 года начались реставрационные работы на форте «Кроншлот».

Город также выполняет все социальные обязательства перед жителями.

«Мы это делаем и будем делать. Есть значительная финансовая «подушка безопасности». Это немалые средства, которые позволят обеспечить необходимую поддержку петербуржцев», — подчеркнул губернатор Петербурга.