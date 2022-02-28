Шадринский район, Курганская область, 28 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В Курганской области в отношении бывшего главы одного из сельсоветов Шадринского района возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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По данным следствия в сентябре 2020 года подозреваемый, будучи главой сельсовета, самовольно передал из муниципального жилого фонда своей знакомой дом, расположенный в одном из сёл района. Установлено, что впоследствии отчуждённое муниципальное имущество экс-глава сельсовета планировал обратить в свою собственность путём дальнейшего оформления необходимых документов на недвижимость.

Бывший сельский чиновник обвиняется по ч.2 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.