Киев, 28 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Посольство Киргизии обещает приступить к эвакуации киргизстанцев с Украины на родину. Об этом в соцсетях сообщил глава дипломатического представительства в Киеве Идрис Кадыркулов сегодня, 28 февраля.

monicore Эвакуация

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По его словам, экстренный вывоз граждан Киргизии с украинской должен начаться после окончания комендантского часа. По какому маршруту будет проходить эвакуация, в посольстве рассказывать не стали.

Отметим также, что по информации Министерства иностранных дел Киргизии, в настоящее время на Украине находятся 1 357 киргизстанцев, из которых на учёте в консульской службе состоят только 680 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Её целями российский лидер назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе против граждан Российской Федерации.