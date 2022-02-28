Москва, , 18:00 — REGNUM Данное российским президентом Владимиром Путиным поручение по сохранению кредитных ставок относится только к ипотечным займам, сообщил 28 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Песков «Путин поручил обеспечить сохранение ставок по ипотечным кредитам — тех самых ставок, которые указаны в договорах об ипотечных кредитах».

Напомним, после того как ЦБ РФ поднял 28 февраля ключевую ставку до 20% годовых, Путин заявил на совещании, что поручает «обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах» — об этом заявил Песков.

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