Калуга, 28 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Калуге 28 февраля состоялось первое заседание областной Общественной палаты шестого состава. Председателем палаты избрана директор калужской средней общеобразовательной школы № 13 Оксана Милованова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Opkaluga.ru В Общественной палате Калужской области

В Общественную палату шестого состава вошли учёные и предприниматели, работники образования, культуры, здравоохранения, журналисты, представители религиозных конфессий, ветеранских организаций, национальных объединений. На первом заседании Общественной палаты области утверждены наименования и состав комиссий и рабочих групп.

Приветствуя новый состав Общественной палаты региона, губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что для всех жителей области очень важно, чтобы институты гражданского общества были представлены разными людьми, которые готовы делиться своим мнением. Общественная палата является одним из институтов гражданского общества. Она создана с целью обеспечения взаимодействия власти и жителей для открытого обсуждения важнейших проблем государственного, экономического и социального развития области. Палата осуществляет свою деятельность на общественных началах.