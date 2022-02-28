Саратов, 28 февраля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Татищевском районе Саратовской области задержан ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в хранении и сбыте наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по региону.

Уголовное дело

У жителя Саратова при личном досмотре обнаружили и изъяли около 1 кг смеси, содержащей наркотические вещества синтетического происхождения. Со слов мужчины, указанную смесь он извлек из специально оборудованной тайниковой закладки. С целью последующей реализации злоумышленник намеревался расфасовать ее на более мелкие дозы. При осмотре квартиры, где проживал подозреваемый, обнаружили и изъяли еще около 600 граммов синтетических наркотиков. Мужчина задержан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове семерых участников наркогруппы обвиняют в производстве, хранении и сбыте наркотиков. Всего предъявлено обвинение по 14 эпизодам.

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