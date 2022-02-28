Кетовский район, Курганская область, 28 февраля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Кетовском районе Курганской области начата доследственная проверка заявления граждан о затруднительном проживании в доме, в котором были предоставлены квартиры для сирот. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

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Заявление появилось на областном портале «Обратись». В нём сообщается, что в селе Кетово в доме по адресу ул. Ленина, 80 отсутствует обслуживание управляющей организацией.

«Почему этот дом стоит на самообслуживании? Где все управляющие компании? Элементарно уборка подъезда и ремонт. Дому пять лет уже, отпала плитка в подъезде, сыпется потолок прямо на голову жильцам, трещины в стенах и так далее», — говорится в заявлении.

Власти Кетовского района поясняют, что в вышеуказанном доме квартиры были предоставлены по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Администрацией Кетовского района неоднократно проводился конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Заявок на участие в конкурсе не поступало. В настоящее время активно ведётся приватизация квартир в данном доме. Став собственниками жилых помещений, жильцы смогут самостоятельно решить вопрос о способе управления многоквартирным домом», — ответили чиновники.

Заявление кетовцев не осталось без внимания СУ СКР по Курганской области. Следователями будет проверена законность возведения и сдачи в эксплуатацию указанного дома, соблюдение технических норм и правил при его строительстве, а также будут установлены причины, способствовавшие его нынешнему состоянию, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.