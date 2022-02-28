Пальма-де-Майорка, Испания, 28 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Испании украинский моряк попытался потопить яхту генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, сообщает 28 февраля Reuters.

Яхта

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Яхта Lady Anastasia длиной в 48-метров была пришвартована на Майорке в Испании. Моряк открыл клапаны в машинном отделении, надеясь, что судно утонет, однако был задержан сотрудниками гражданской гвардии.

Сообщается, что позднее мужчина был отпущен под залог.