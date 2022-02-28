Санкт-Петербург, 28 февраля 2022, 18:12 — REGNUM В Ленинградской области отменили комплексную проверку готовности системы оповещения об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
«Комплексная проверка готовности системы оповещения об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области, запланированная на 2 марта 2022 года, производиться не будет», — говорится в сообщении.
Ранее такое же решение приняли и власти Санкт-Петербурга.
Читайте также: В Петербурге отменили включение сирен гражданской обороны