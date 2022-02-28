Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM В Ленинградской области отменили комплексную проверку готовности системы оповещения об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

«Комплексная проверка готовности системы оповещения об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области, запланированная на 2 марта 2022 года, производиться не будет», — говорится в сообщении.

Ранее такое же решение приняли и власти Санкт-Петербурга.

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