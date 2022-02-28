Бишкек, , 17:54 — REGNUM С 1 марта в Киргизии начнет действовать запрет на приобретение чиновниками служебных автомобилей и проведение капитального ремонта административных зданий и служебных помещений за счет бюджетных средств. Об этом сообщает Министерство финансов сегодня, 28 февраля.

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Ограничения касаются министерств, административных ведомств, местных госадминистраций, а также иных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В Минфине отмечают, что ранее президент Киргизии поручил правительству до 1 марта разработать и утвердить программу неотложных мер по оптимизации расходов республиканской казны, повышению эффективности использования бюджетных денег государственными органами и органами местного самоуправления на 2022 — 2023 годы.

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