Нижний Новгород, 28 февраля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Следственный комитет передал возбужденное против главного энергетика «Дирекции по строительству» Нижегородской области уголовное дело о коррупции в особо крупном размере при возведении корпусов «Школы 800». Об этом сообщает региональное следственное управление.

Tvoygorodpskov.ru Взятка

По версии следствия, обвиняемый получил от директора компании-субподрядчика взятку, пообещав лоббировать его интересы и организовать контракт на строительные и монтажные работы в трех районах Нижнего Новгорода.

Однако, получив незаконное вознаграждение в виде 790 тысяч рублей и автомобиля Mercedes-Benz E200 стоимостью около 6,7 млн рублей, обвиняемый своё обещание не выполнил.

В результате бизнесмен, чьими деньгами и иномаркой обманом завладел энергетик, обратился в полицию. И теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом до 497 млн рублей.