Киев, , 17:44 — REGNUM Мэр города Купянска, расположенного в Харьковской области, Геннадий Мацегора, подозревается в государственной измене, заявила 28 февраля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По её утверждению, «госизмена» заключается в том, что мэр Купянска якобы предоставил российским военным транспорт, жильё, воду и горючее.

«27 февраля Купянский городской глава предложил командованию вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой», — написала Венедиктова.

При этом она признала, что территория Купянска фактически вышла из административного подчинения властям Украины.

Напомним, ранее Киев выдвинул аналогичные обвинения в отношении городских властей города Южный, расположенного в Харьковской области.

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