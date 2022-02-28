Вашингтон, 28 февраля 2022, 17:44 — REGNUM Уезжать из России призвал своих сограждан американский Госдеп в опубликованном 28 февраля заявлении.
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»
Призыв оформлен на фоне событий на Украине.
Накануне, 27 февраля, комментируя военную спецоперацию и западную информационную кампанию против этой операции, российское руководство распорядилось привести силы сдерживания в особый режим готовности.
Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу доложил Путину о переводе сил сдерживания в особый режим