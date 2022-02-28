Белград, , 19:38 — REGNUM Идея требовать срочного приема Косово в НАТО принадлежит не албанским сепаратистам в Приштине, а их лоббистам в США и ЕС. Такое мнение 28 февраля высказал президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде.

Александр Вучич Predsednik.rs

По мнению Вучича, это предпринимается с целью заставить четыре страны ЕС, которые одновременно являются и членами НАТО, признать независимость Косово.

«Это идея не косовских албанцев, а их лоббистов и некоторых политиков в США и ЕС. Почему им это важно? Во-первых, они хотят заставить четыре страны ЕС, которые являются членами НАТО, признать независимость Косово. Вы не можете стать членом НАТО, если вы не государство. Это предлог заставить некоторые страны смириться с этим и сказать — мы должны это сделать, у нас нет выхода», — процитировало издание Novosti слова Вучича.

Вучич считает, что Сербии таким образом пытаются дать понять, что ей самой придется признать Косово, так как ничего другого ей не останется.

«Я в данный момент не могу оценить, насколько реальна эта опасность, но ситуация для нас отнюдь не наивная. Но я хотел бы сказать гражданам: сколько бы стран не признало Косово, в отличие от них, Сербия будет придерживаться международного права, Хартии ООН, принципа уважения территориальной целостности международно признанных стран. Несмотря на всё давление и шантаж, что бы кто ни думал, Сербия будет защищать свою территориальную целостность», — рассказал Вучич.

Напомним, что Косово не признало пять стран Евросоюза — Греция, Румыния, Словакия, Испания и Кипр. Последний — единственная из них, не состоящая в НАТО.

Ранее президент сепаратистского Косово Вьоса Османи во время визита в Турцию заявила о необходимости как можно скорее принять Косово в НАТО.