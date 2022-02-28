Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Автоэксперт Дмитрий Попов считает «катастрофой» ситуацию, с которой жители Санкт-Петербурга столкнутся 1 июля 2022 года, когда начнет действовать третий этап новой транспортной реформы. Таким мнением эксперт поделился 28 февраля в ходе круглого стола, посвященного этой теме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Попов отметил, что в Петербурге на сегодняшний день налицо низкая информированность о транспортной реформе среди населения. Он сообщил, что для наглядности нововведений необходима мультимодальная система, которая отразит то, что город получит 1 июля.

«Сейчас у нас горожане не знают, как и куда они поедут 1 июля. Это будет катастрофа, честно», — заявил Дмитрий Попов.

Эксперт уверен, что из-за транспортной реформы местные жители, в силу естественного консерватизма, столкнутся с кризисом выверенной годами схемы передвижения. Она заключается в том, что из-за наличия маршруток люди привыкли останавливать общественный транспорт там, где им это удобно.

Помимо прочего Дмитрий Попов отметил существующую ныне проблему с безопасностью пассажиров маршруток. Эксперт пояснил, что имеет в виду действующую систему посуточного лизинга общественного транспорта, в ходе которой перед началом смены водители делают определённый взнос. При этом заработная плата складывается за счёт тех средств, которые они получают сверх того, что заплатили утром.

Такая система приводит к тому, что водители следят за количеством кругов, которые они делают в течение рабочего дня. Также они могут «соревноваться» между собой, что снижает уровень соблюдения ПДД и увеличивает риск аварий. Водители могут останавливаться там, где это не предусмотрено, проезжать на красный сигнал светофора и совершать другие правонарушения.

Отметим, транспортная реформа позволит отчасти урегулировать этот момент, когда все средства за оплату проезда жителями и гостями города будут идти в бюджет Петербурга, а затем будут распределяться между перевозчиками.

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