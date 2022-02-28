Минск, , 17:53 — REGNUM Посольство США в Минске приостановило работу в связи с ситуацией на Украине, сообщается 28 февраля на сайте Госдепартамента.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госдепартамент также одобрил добровольный отъезд сотрудников посольства США в Москве и членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о планах США ввести персональные санкции против главы МИД России Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина. Об аналогичных санкциях также объявили Канада и Евросоюз. Предполагается, что активы Путина и Лаврова при наличии таковых будут заморожены, а им самим будет запрещен въезд в страны, наложившие санкции.

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