Хельсинки, 28 февраля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Скоростные поезда «Аллегро» (Allegro) из Санкт-Петербурга в Хельсинки пока продолжат осуществлять пассажирские перевозки, сообщило 28 февраля издание Taloussanomat со ссылкой на финскую железнодорожную компанию VR.

Телеграмм-канал ОАО «РЖД» Скоростной поезд «Аллегро»

«Поезда «Аллегро» будут ходить в Россию, по крайней мере, пока. <…> В настоящее время никаких санкций в отношении железнодорожных перевозок нет», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с марта 2020 года въезд на территорию Финляндии из России для туристов закрыт. Действие ограничительных мер, введенных финскими властями в конце декабря 2021 года на границе между Финляндией и странами Шенгенской зоны из-за ситуации с коронавирусом, продлено до 13 марта 2022 года. Попасть в Финляндию в данный момент могут только отдельные категории граждан РФ: дипломаты, студенты финских вузов, обладатели служебного паспорта или командировочного удостоверения, владельцы недвижимости в Финляндии и их семьи, а также те, кто едет по служебным вопросам или имеет вид на жительство в Финляндии.

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Несмотря на действующие ограничения, в декабре 2021 года было восстановлено железнодорожное сообщение. Скоростной поезд «Аллегро» уходит из Петербурга в Хельсинки и обратно ежедневно два раза в день, в воскресенье один раз. Количество пассажиров составляет около 20% от допандемийных уровней. Из-за ситуации на Украине финское министерство иностранных дел рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Россию.