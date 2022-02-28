Еткуль, Челябинская область, 28 февраля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Челябинской области 23-летнего жителя Еткульского района осудили за кражу и приобщение подростка к употреблению наркотических средств. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, молодой человек приготовил наркотическое средство и склонил 15-летнего гражданина к его употреблению. Также он украл у своей матери не менее 8 тыс. рублей и ноутбук.

Суд назначил гражданину десять лет заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.