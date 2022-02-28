Нижний Новгород, , 17:22 — REGNUM В кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде прошло богослужение о мире на Украине. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молитву, на которой присутствовали беженцы из ЛНР и ДНР, прибывшие в Нижегородскую область. Об этом сообщили нижегородские СМИ 28 февраля.

Крест на куполе церкви Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Я верю, что Господь омоет раны Донбасса своей благодатью и мир, радость и духовное утешение пребудет со всеми вами. Мира вам!» — процитировали митрополита Георгия сайт «Newsroom 24».

В Нижегородской епархии продолжает работать оперативный штаб по оказанию помощи прибывающим в Нижегородскую область беженцам из Донбасса.