Лондон, , 21:47 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 28 февраля посетил саммит по инвестициям в Западные Балканы, который состоялся в Лондоне.

Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, саммит был организован Европейским банком реконструкции и развития. Его посетили лидеры Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, а также глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

На саммите также выступил комиссар Евросоюза по расширению Оливер Вархели.

Первый подобный саммит состоялся в 2014 году. Целью саммита называют обсуждение нужд бизнеса и инвесторов, а также сплочение региона.

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